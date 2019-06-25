Курляндскую улицу и Адмиралтейскую набережную отремонтируют

На Курляндской улице и Адмиралтейской набережной в Петербурге с 25 июня начинаются ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города (КРТИ), работы по ремонту проезжей части и тротуаров выполнит АО «ПО «Возрождение». Общая стоимость работ составляет 85,5 млн руб.

Участок Адмиралтейской набережной отремонтируют к 11 июля, Курляндскую улицу — к 3 августа.

В связи с работой подрядчика вводится ограничение движения по Курляндской улице от Дровяной улицы до улицы Степана Разина и по Адмиралтейской набережной от Сенатской площади до Дворцового проезда.