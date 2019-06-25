Пусть меня научат

В школе №32 ученики знакомятся с рядом профессий в условиях полного погружения. О том, как здесь формируют профессионалов, рассказал директор Александр Гликсон.

Фото предоставлено из архива школы №32

– Александр Маркович, как устроена система профориентации?

– С первого класса начинаются экскурсии к нашим партнерам, открытые уроки, мастер-классы. С пятого класса дети каждую четверть выбирают специализацию и знакомятся с целым рядом профессий в рамках краткосрочных курсов, например – «Юный археолог», «Школа аниматоров», «Программирование», «Легкое перо», «Картография», «Живопись Суми-э», «Противопожарный спорт».

Еще один способ – профориентационные занятия по договору с партнером. Такие дети занимаются по усложненной программе и имеют льготы при поступлении в профильное учебное заведение. К примеру, можно заниматься карате, поступить в колледж олимпийского резерва и стать профессиональным спортсменом, медиком, судьей или тренером. Но по какой бы системе ни занимался ребенок, это не кружок по интересам, а образование с теорией и практикой.

Фото предоставлено из архива школы №32

– Какие организации являются партнерами школы?

– Основной партнер – ГУ МЧС по Пермскому краю, региональное отделение Российского союза спасателей, школа карате киокушинкай, колледж олимпийского резерва, ПГНИУ, строительный колледж и другие.

– Есть ли партнеры с гуманитарной специализацией?

– Наша цель – развитие гармоничной личности детей-спортсменов. Разумеется, эти дети подкованы во многих областях. В первую очередь они изучают академическую программу. Второй блок – спорт. Помимо карате часть детей-спортсменов занимается баскетболом, чирлидингом, спортивным туризмом до 20 часов в неделю. Третий блок – культурно-эстетический: китайский и японский языки, хоровое пение, сценическое мастерство, игра го, шахматы.

Фото предоставлено из архива школы №32

– Как вы смогли собрать такую насыщенную программу?

– Наши школьники-спортсмены получают объем знаний больше обычного, при этом бесплатно. Я горжусь тем, что нам удалось создать для них комфортную обстановку. Это подтверждают отзывы детей и родителей. Учащиеся спортивных классов занимаются в режиме полного дня, получают трехразовое питание, а у первоклассников предусмотрен дневной сон. Ведь чем более уникальна система обучения, тем конкурентоспособнее носитель знаний. К этому мы и стремимся.

Сайт школы №32: www.school32-perm.ru