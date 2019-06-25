«Калашников» представил беспилотник-камикадзе и новое ружье для борьбы с дронами

Концерн «Калашников», входящий в корпорацию Ростех, представил новые беспилотник-камикадзе «ZALA Ланцет» и компактное ружье для борьбы с дронами REX-2. Новинки презентовали в парке «Патриот» в преддверии международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Ростеха Сергея Чемезова.

Господин Чемезов отметил, что «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элемент. «В условиях новых боевых действий он способен наносить удары в воздухе, на земле и воде без создания наземной или морской инфраструктуры. По эффективности эта система превосходит стандартные виды вооружений, но стоит несоизмеримо меньше»,— добавил он.

О ружье для борьбы с беспилотниками рассказал представитель Zala Aero, которое входит в состав «Калашникова». «Ружье для борьбы с БЛА REX-2 представляет собой более компактный вариант ружья REX-1, которое уже успешно эксплуатируется, в том числе государственными структурами. Оно является самым компактным в мире, так как размещено на пистолетной рамке»,— заявил он.