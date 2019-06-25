Число погибших при взрывах боеприпасов в Казахстане возросло до двух

В результате взрывов на складах боеприпасов воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана погибло уже два человека, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства.

«К сожалению, есть погибшие — один гражданский, один военнослужащий»,— заявил премьер (цитата по ТАСС). Он добавил, что жители Арыси были эвакуированы в безопасные зоны.

Как уточнил глава казахстанского Минздрава Елжан Биртанов, в реанимации находится 15 пострадавших. «Всего обратилось за помощью 165 человек. Из них 76 — амбулаторно, 89 госпитализированы»,— рассказал он.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что тушение пожара на складах приостановлено из-за того, что там продолжаются взрывы. Министр уточнил, что работа по ликвидации возгорания должна продолжиться в течение дня.

Инцидент в Туркестанской области произошел вчера, 24 июня. Несмотря на оперативные действия властей, последствия взрывов на складах боеприпасов пока устранить не удалось: склады горят, ударная волна от взрывов достигла жилых районов города. По оценкам местного МЧС, пожар и взрывы могут продолжаться еще несколько дней.

Подробности — в публикации “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».