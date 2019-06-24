В Казахстане рвутся снаряды В Туркестанской области объявлено чрезвычайное положение после инцидента на складе боеприпасов

Взрывы на складах боеприпасов воинской части №44856 в Арыси Туркестанской области произошли в понедельник утром. Несмотря на оперативные действия властей, последствия инцидента пока устранить не удалось: склады горят, ударная волна от взрывов достигла жилых районов города.

Об инциденте в Туркестанской области Казахстана рассказал в своем видеоинтервью, размещенном в соцсетях, ее аким Умирзак Шукеев. «На территории воинской части произошли взрывы. В 9:20 поступило сообщение, была объявлена чрезвычайная ситуация по области. Мобилизованы все районы, ближайшие населенные пункты. По масштабам происходящего мы видим, что нам надо эвакуировать город. Поэтому по всем направлениям города будут двигаться колонны, машины будут подбирать людей и выводить в специально организованные лагеря»,— заявил Умирзак Шукеев. Он также сообщил, что акимы районов области должны подготовить лагеря для расселения эвакуированных.

В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter сообщил, что «поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь».

Кроме эвакуации городского населения было приостановлено движение пассажирских поездов на участке Шымкент—Арысь—Тимур.

«В настоящее время всеми структурными подразделениями АО НК КТЖ принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов. Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных вокзалов, через которые проходят составы»,— говорится в сообщении пресс-службы АО «Пассажирские перевозки». Для координации действий сил гражданской защиты на место происшествия выехал председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК генерал-майор Владимир Беккер. В Туркестанскую область также прибыл министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев.

По данным казахстанских СМИ, в больницы доставлено около 20 пострадавших, кроме того, развернуты два мобильных госпиталя на 100 койко-мест каждый.

Александр Константинов, Нур-Султан