Один человек погиб, 70 пострадали в результате пожара в военной части на юге Казахстана

В Казахстане один человек погиб, более 70 человек пострадали в результате взрывов снарядов в воинской части в городе Арысь Туркестанской области. Взрывы снарядов произошли после вспыхнувшего в складах боеприпасов пожара, сообщил журналистам руководитель администрации Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге. По оценкам местного МЧС, пожар и взрывы могут продолжаться еще несколько дней.

К месту происшествия стянуты 160 единиц техники и более 1000 сотрудников аварийных служб. Жителей города власти призывают не возвращаться в свои дома. Эвакуация из Арыси, в котором проживает около 45 тыс. жителей, осуществляется в четыре ближайших населенных пункта. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

«Население было через средства массовой информации оповещено, что немедленно необходимо покидать город. Мы через каждый час проводим обход, объезд города. Сейчас можно сказать, что в городе практически никого не осталось. Если еще есть какие-то люди, которые остались в подвалах, в каких-то укрытиях, то мы ежечасно там проводим обход, объезд и мониторинг — это военные патрули, военные и полиция»,— заявил господин Шукеев в ходе брифинга.

На брифинге также присутствовал министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. Он сообщил, что на данный момент саперы начали работу по очистке улиц от неразорвавшихся снарядов, а все дома в городе находятся под охраной полиции и военнослужащих.

Взрывы на складах боеприпасов воинской части №44856 в Арыси произошли в сегодня утром, 24 июня. Несмотря на оперативные действия властей, последствия инцидента пока устранить не удалось: склады горят, ударная волна от взрывов достигла жилых районов города.

Подробнее о первых часах пожара в воинской части читайте в материале “Ъ” «В Казахстане рвутся снаряды».