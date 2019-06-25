Ректор ВШЭ заявил, что университет не увольнял политолога Кынева

Политолог Александр Кынев работает в Высшей школе экономики, заявил в интервью “Ъ” ректор университета Ярослав Кузьминов: «Он работает, его никто не увольнял и не принуждал к увольнению». Ранее господин Кынев сообщил, что не увидел своего курса в учебном плане после объединения департамента политической науки и департамента государственного и муниципального управления, и предположил, что университет таким образом избавляется от преподавателей, «неправильных преподавателей с критическим отношением к происходящему в стране».

«Человек устроил публичный скандал из-за того, что, как мне объяснили, ему не дали нагрузку, не предложили перейти в новый департамент,— сказал Яросалв Кузьминов.— В Вышке трудятся 5–7 тыс. преподавателей и исследователей, и такого рода вещи регулярно происходят. Гипотеза о том, что за расставанием стоит что-то за пределами рабочих отношений, какая-то большая политическая игра,— это, конечно, конспирология полная».

Господин Кузьминов считает, что у Александра Кынева была возможность «побороться за свой курс»: «Внутри университета есть не просто возможности, а все процедуры для этого. Если человек убежден, что к нему несправедливо отнеслись, можно обратиться к проректорам и прямо ко мне. Я такие случаи многократно разбирал… Почва для обсуждения, что сделать, чтобы он мог продолжить работать, была. Но эти возможности не были использованы: часть факультета обижена на него, часть за него. Ничего хорошего в этом нет. Мне жаль, что так все произошло, но я не вижу здесь вины университета, а вижу явное нарушение академической этики».

Господин Кынев вчера заявил “Ъ”, что срок его контракта истекает в августе, на следующий семестр у него «нулевая нагрузка», но уходить по собственному желанию из университета, в котором проработал десять лет, он не намерен.

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