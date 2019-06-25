ТАСС сообщил о прибытии делегации РФ в Страсбург для возможного участия в работе ПАСЕ

Российская делегация во главе с вице-спикером Госдумы Петром Толстым прибыла в Страсбург для участия в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое станет возможным в случае принятия резолюции, гарантирующей России право без ограничений работать в ПАСЕ. Об этом ТАСС сообщил источник в делегации.

«Делегация прибыла в Страсбург»,— сказал он.

Сегодня должно пройти голосование по документу, предоставляющему РФ право голосовать и выступать на заседаниях ПАСЕ.

Делегацию России в ПАСЕ лишили основных полномочий в 2014 году из-за присоединения Крыма и событий на Украине. Затем делегатам запретили занимать руководящие должности в ассамблее, а также участвовать в мониторинговых миссиях. Москва в ответ на это отказалась платить взносы. Россия не участвовала в последних сессиях ПАСЕ и не перечисляла взносы в бюджет Совета Европы.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «У России прорезается право голоса в ПАСЕ».