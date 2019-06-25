Мединский: «Рокетмен» не смог бы получить прокатное удостоверения без удаления ряда сцен

Полная версия фильма «Рокетмен» не смогла бы получить прокатное удостоверение, заявили в Минкульте. Необходимость вырезать ряд сцен в ведомстве объяснили нормами законодательства.

«Если бы прокатчик подал нам не усеченную версию "Рокетмэна", то, скорее всего, мы должны были бы отказать в выдаче прокатного удостоверения, и прокатчик бы "попал на деньги". А так он прекрасно понимает: есть законодательство, нормы, правила. Он идет на определенное уточнение, наверняка согласуя их с производителями»,— сказал министр Владимир Мединский в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

На первом публичном показе «Рокетмена» в России, прошедшем в «Октябре», выяснилось, что перед демонстрацией в российских кинотеатрах он подвергся редактуре. Общий хронометраж фильма был сокращен на 5 минут за счет того, что были вырезаны сцены, которые в теории могут быть идентифицированы как гей-пропаганда и пропаганда наркотиков. Также из финала картины убрали завершающий титр.

В компании «Централ Партнершип» признали, что «в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ». Прокатный рейтинг «18+» таких изменений не требовал.

Подробнее о фильме, посвященном английскому певцу, читайте в материале “Ъ” «Полет на сцене и наяву».