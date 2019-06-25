В ЦБ наметился отток вкладчиков

Объем депозитов российских банков в ЦБ резко пошел на спад, опустившись ниже 1 трлн руб. В последний раз на таком уровне они были осенью 2017 года. Помимо сезонного фактора, связанного с выплатой налогов, банкам приходится учитывать и регуляторные требования. В частности, депозиты в ЦБ теперь не относятся к высоколиквидным активам, их заменили облигации Банка России, объем которых достиг исторического максимума.

Банки в понедельник разместили на депозитах в ЦБ лишь 989 млрд руб., следует из данных регулятора. Это минимальный уровень показателя с сентября 2017 года. На прошлой неделе объем опустился ниже 1 трлн руб. и с тех пор неуклонно сокращается. Аналитики отмечают, что за последние дни произошло перераспределение инструментов, используемых банками. На фоне сокращения депозитов примерно на 450 млрд руб. за последнюю неделю произошел рост вложений банков в облигации Банка России (ОБР) почти на 220 млрд руб. Кроме того, более чем на 610 млрд руб. увеличились средства на корсчетах банков в ЦБ. «Депозиты — это деньги, которые замораживаются на срок до семи дней. Средства с корсчетов можно снять в любой момент,— отмечает старший экономист банка "ФК Открытие" Максим Петроневич.— Таким образом банки перешли на более ликвидные инструменты». Резкий рост остатков на корсчетах, по его мнению, связан с ожиданиями банков, что эти средства могут быть востребованы клиентами на фоне начала налоговых выплат.

Если остатки на корсчетах отражают различные сезонные факторы, то депозиты и ОБР — инструменты размещения, на которые меньше влияет сезонность, поясняет аналитик Газпромбанка Андрей Клапко. По его словам, между этими двумя инструментами существует прямая конкуренция. При этом если депозиты банков в ЦБ сокращаются, то объем портфеля ОБР растет и достиг исторического максимума 1,7 трлн руб.

Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай обращает внимание, что если с начала этого года депозиты банков в ЦБ сократились более чем на 900 млрд руб., то в аналогичный период 2018 года они, наоборот, выросли более чем на 700 млрд руб. По его словам, это новая тенденция текущего года, которая объясняется несколькими факторами. Во-первых, в банковском секторе нарастает потребность в рублевой ликвидности. «В прошлом году был большой объем интервенций в рамках бюджетного правила, а также низкий объем размещения ОФЗ, в результате чего в банковскую систему приходила ликвидность,— поясняет господин Порывай.— В этом году интервенции хоть и продолжаются, но объем размещения ОФЗ резко вырос. Поэтому ликвидность ушла из банковского сектора по бюджетному каналу, и банки вынуждены были сократить объем средств на депозитах». Ко второму фактору он относит «дефицит регуляторной ликвидности». Системообразующие банки должны выполнять норматив краткосрочной ликвидности в рамках базельских требований. В прошлом году ЦБ исключил депозиты сроком более одного дня из списка высоколиквидных активов, при этом ОБР остались в нем. В результате, по словам господина Порывая, банки все меньше размещают средства на депозитах в ЦБ. Начальник казначейства банка ВТБ Олег Горлинский обращает внимание и на ценовой фактор. «Во второй половине июня наблюдался повышенный спрос на купонные облигации Банка России,— отмечает господин Горлинский.— Приобретатели данных инструментов получают дополнительную премию к ключевой ставке».

Виталий Солдатских