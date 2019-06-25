«Нет доверия жителей в главе города»

Владимир Елистратов написал заявление об отставке с поста мэра Челябинска по собственному желанию. Он отметил, что сделал это по согласованию с администрацией президента и правительством региона. Депутаты гордумы единогласно одобрили это решение. Исполняющей обязанности главы города назначена заместитель господина Елистратова Наталья Котова. Ее кандидатуру предложил врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который присутствовал на заседании гордумы. Главу города будет назначать коллективным решением новый состав гордумы, сформированный по итогам сентябрьских выборов в райсоветы. Политологи считают, что отставка Владимира Елистратова связана с попыткой господина Текслера улучшить имидж перед сентябрьскими выборами за счет отставки мэра из старой команды.



Депутаты городской думы Челябинска единогласно поддержали уход в отставку мэра Челябинска Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию, но отметил, что сделал это «по согласованию с администрацией президента и правительством региона». Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, который присутствовал на заседании гордумы, подчеркнул, что сам инициировал отставку господина Елистратова. «Это было мое предложение Владимиру Алексеевичу. Я считаю, что назрели изменения, и эти изменения необходимы. Я считаю, что нет доверия жителей к главе города. Я считаю, что нужны быстрые эффективные решения. Владимир Алексеевич из прежней команды, мне кажется, необходимо перезагрузить администрацию Челябинска для решения насущных проблем города»,— отметил Алексей Текслер.

Перед голосованием депутатов за кандидатуру исполняющего обязанности мэра Алексей Текслер выступил с речью в поддержку первого заместителя Владимира Елистратова Натальи Котовой. «Я рекомендую на пост мэра Котову Наталью Петровну, первого заместителя главы города. Те направления, за которые она отвечает в городе, наиболее эффективны»,— обратился господин Текслер к депутатам. Наталья Котова единогласно была выбрана главой Челябинска в статусе и.о.

С ремаркой с места по поводу процедуры голосования выступил депутат от КПРФ Константин Нациевский: «Мы выбираем уже четвертого мэра. Пришло время прийти к прямым выборам. Это наиболее демократичная форма». Его прервал депутат Виталий Рыльских, попросив «не пиариться». Спикер горсобрания Станислав Мошаров пресек выступления депутатов, подчеркнув, что обсуждение вопроса о возвращении прямых выборов мэра не входит в повестку заседания.

После заседания челябинской гордумы Наталья Котова выступила с первыми заявлениями на посту и.о. мэра города. Она сообщила, что будет готова в ближайшие две недели провести пресс-конференцию и рассказать о концепции модернизации общественного городского транспорта и новом генплане Челябинска. Госпожа Котова отметила, что первоочередные задачи, которые она ставит перед собой на новом посту, — экономическое развитие Челябинска и благоустройство общественных пространств. «Мы наблюдаем некоторое торможение в развитии Челябинска. Главная задача, которая стоит, — это экономическое развитие Челябинска. Нас поддержал Алексей Леонидович Текслер, правительство Челябинской области, мы обладаем достаточными ресурсами и средствами, чтобы начать благоустройство районов Челябинска. В самое ближайшее время мы готовы создать рабочие группы по обсуждению концепций паркового пространства, развития транспорта, развития дорожного хозяйства с привлечением экспертов, конструктивных представителей общественных организаций, жителей города. В августе мы опубликуем проект генерального плана на ближайшие 20 лет, в течение месяца мы готовы принять все предложения жителей города, экспертов строительного сообщества, чтобы были высказаны все замечания»,— рассказала о ближайших рабочих планах Наталья Котова.

Исполнять обязанности мэра Наталья Котова будет как минимум до осени. Алексей Текслер сообщил, что выбирать нового главу Челябинска будет новый состав гордумы, который будет утвержден после выборов в райсоветы 8 сентября.

Уральский политолог Алексей Швайгерт уверен, отставка Владимира Елистратова связана с попыткой врио губернатора региона Алексея Текслера улучшить имидж перед сентябрьскими выборами, убрав непопулярного мэра. «Любые управленческие решения могут сейчас рассматриваться только в контексте избирательной кампании. Это символическое решение, которое работает на усиление электоральных позиций Алексея Текслера. Отставка стала подкреплением запроса жителей на обновление власти, увольнение возрастных и неэффективных чиновников. Это один из способов показать, что есть политическая воля и настроенность на другой темп работы»,— говорит господин Швайгерт. Политолог подчеркивает, решение о замене главы Челябинска было рискованным с точки зрения политического управления в городе в преддверии смены состава горсобрания. «Нельзя исключать риск того, что, например, новый состав гордумы не станет ставить мэром кандидата, согласованного властью. Может быть и какой-то другой сценарий. Но это система издержек и противовесов, компромиссов. На данный момент отставка Елистратова выглядит тактическим управленческим решением и обнуляет договоренности, которые были достигнуты при старой власти»,— резюмирует эксперт.

По мнению политолога Андрея Лаврова, Наталья Котова обладает ключевыми компетенциями, чтобы управлять городом в переходный период. «Она хороший специалист-исполнитель, но она непубличный политик. Однако, в отличие от 99% наших политиков, она способна адекватно выражать свои мысли. Она бывший учитель, и этот задел у нее есть. Также она должна курировать выборы в гордуму. Раньше все договоренности шли через Евгения Тефтелева, Елистратов таким гарантом не стал. Все выборные дела будут в ее компетенции. Она должна будет нормально провести выборы в протестном поле. Я знаю, что Наталья Котова во время президентских выборов успешно курировала от администрации процесс»,— говорит господин Лавров.

Владимир Елистратов был вице-мэром по имущественным вопросам. Он начал исполнять обязанности главы Челябинска в ноябре прошлого года после перехода Евгения Тефтелева на работу вице-губернатора Челябинской области (отправлен в отставку врио губернатора Алексеем Текслером). Господин Елистратов принял участие в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города, в конце февраля за него проголосовали все депутаты, кроме представителя КПРФ в гордуме Константина Нациевского. О Владимире Елистратове говорили как о «хозяйственнике и крепком управленце с большим опытом».

Наталье Котовой 54 года. У нее педагогическое образование по специальности «учитель физики и астрономии средней школы», госпожа Котова несколько лет преподавала в школе. В администрации Челябинска она начала работать с 2005 года. Когда руководить администрацией областного центра стал Михаил Юревич, Наталья Котова возглавила управление жилищной политики города. В 2010 году она была назначена первым заместителем мэра.

Карина Кальярова