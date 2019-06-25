В суде дали «Салют»

В Приокском райсуде осудили двух москвичей Алексея Легошина и Константина Дябденко за мошенничество при исполнении гособоронзаказа. Дело касалось опытно-конструкторской работы (ОКР) по разработке преобразователей частоты, которую в 2015 году получило нижегородское АО НПП «­Салют». За первый этап ОКР отвечало дочернее предприятие «­Салют-25», которое заплатило 20 млн руб. фиктивному подрядчику: на самом деле микросхему разработали на самом «Салюте». Учитывая, что обвиняемые частично погасили ущерб, суд приговорил их к условным срокам.



В Приокском районном суде вынесен приговор бывшему заместителю гендиректора АО НПП «Салют-25» Алексею Легошину, обвиненному в мошенничестве и легализации доходов, полученных преступным путем. Как сообщили „Ъ“ в суде, с учетом признания вины и частичного погашения ущерба предприятию он был приговорен к четырем годам лишения свободы условно. Второго обвиняемого, бывшего директора московского ООО «Спецэлком» Константина Дябденко, осудили на три с половиной года условного срока. Обоих обвиняли в хищении 20 млн руб. бюджетных средств, выделенных на разработки в сфере гособоронзаказа.

Как выяснил „Ъ“, в 2015 году в рамках подпрограммы «Ускоренное развитие оборонно-промышленного комплекса» Министерство промышленности и торговли РФ провело торги на выполнение ряда опытно-конструкторских разработок. Госконтракт по разработке преобразователей частоты (шифр «Смеситель-1») по цене 140 млн руб. выиграло нижегородское АО НПП «Салют» — известный разработчик и производитель СВЧ-аппаратуры. Первый этап ОКР по разработке технического проекта головное предприятие поручило по договору своей дочерней организации АО НПП «Салют-25». В свою очередь «Салют-25» нанял ООО «Спецэлком» как подрядчика по проектированию микросхемы, перечислив ему 20 млн руб. по договору.

Однако в ходе следствия и суда выяснилось, что эти деньги были похищены через ряд фиктивных договоров с подконтрольными обвиняемым фирмами. На самом деле «Спецэлком» выступал подрядчиком лишь на бумаге. Никаких работ по первому этапу ОКР «Смеситель-1» эта ныне ликвидированная фирма не проводила: по факту вся работа была сделана самими разработчиками НПП «Салют» за свою зарплату. А перечисленные от НПП «Салют-25» средства пропали. Директор одного из конечных ООО, через которые прошли деньги гособоронзаказа, в суде дал показания о приобретении четырех автомобилей Mercedes-Maybach.

В суде оба обвиняемых признали вину в мошенническом хищении 20 млн руб. Прокуратура настаивала на том, чтобы посадить на восемь лет каждого из них, однако суд учел раскаяние подсудимых и тот факт, что они перечислили «Салюту-25» половину похищенной суммы. «После того как обвиняемые возместили 10 млн руб., представитель потерпевшего предприятия попросил, чтобы их строго не наказывали и они могли возместить оставшуюся часть ущерба», — рассказали в Приокском районном суде.

Добавим, что правоохранительные органы в последние годы вскрыли целый ряд злоупотреблений в АО НПП «Салют». Так, осенью прошлого года за мошенничество были осуждены помощник гендиректора предприятия и начальник административно-хозяйственного отдела (третий обвиняемый сбежал перед вынесением приговора и объявлен судом в розыск). По фиктивным договорам они в 2016 году похитили около 2 млн руб., выделенных на ремонт столовой и подготовку к летнему отдыху ведомственной базы отдыха «Тайга». Эти хозяйственные работы также выполнялись самими работниками НПП «Салют», в суде показавшими, что они опасались лишиться своей работы.

Недавно стало известно, что в ­СИЗО ждет завершения предварительного расследования бывший гендиректор «Салюта» Дмитрий Воробьев, которому инкриминируют хищение в 2015 году 90 млн руб. за счет двойной оплаты выполняемых предприятием работ по гособоронзаказу. Собеседник в нижегородской полиции, где расследовались эти дела, считает, что на «Салют» в те годы пришла команда управленцев, больше напоминавшая ОПГ: «Они и заехали для того, чтобы грабить предприятие».

Роман Кряжев