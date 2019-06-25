Правительство гасит негативный фонд

Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области намерено отказаться от полномочий по контролю деятельности регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, возложив их на Госжил­инспекцию. Чиновники предлагают внести соответствующие поправки в областной закон о капремонте. Депутаты регионального парламента полагают, что министерство, пользуясь положениями закона, пытается снять с себя ответственность за падающие показатели работы фонда, на которые областному правительству указывают правоохранительные ­органы.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в региональный парламент пакет поправок к областному закону «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Проект закона касается полномочий регионального министерства энергетики и ЖКХ в этой сфере по контролю над деятельностью фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области. Правительство планирует возложить эту функцию на региональную Госжилинспекцию (ГЖИ). Как рассказал на заседании комитета Заксобрания по градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК замминистра Владимир Никонов, такую возможность допускает Жилищный кодекс РФ. «Мы проанализировали практику других субъектов РФ, в 36 регионах эти полномочия возложены на ГЖИ. И только в Тамбовской области схожая с нашей ситуация», — пояснил господин Никонов.

По словам чиновника, министерство и управление Госжилинспекции договорились разделить полномочия в июне. Ведомства решили, что контроль над фондом капремонта, учрежденным правительством Нижегородской области в 2014 году, останется за ГЖИ. Министерство сохранит полномочия принимать выполненные работы в составе комиссий, в которые также войдут представители ТСЖ, домоуправляющих компаний и собственники многоквартирного фонда. Правительство оставит за собой право проводить аудиторские проверки фонда. Тем самым министерство рассчитывает исключить дублирующие функции с ГЖИ, заявил заместитель министра.

Депутаты Законодательного собрания сочли доводы господина Никонова неубедительными. Они обратили внимание, что за все пять лет работы фонда капремонта никаких поправок в части полномочий министерства не требовалось. Вице-спикер, председатель фракции КПРФ Владислав Егоров подчеркнул, что Госжилинспекция и так обременена массой других задач и новые полномочия были бы излишними. Депутат Валерий Антипов посчитал сложение министерством контролирующих функций недопустимым. Аналогичной точки зрения придерживается парламентарий от ЛДПР Владислав Сивый, по мнению которого проект закона «выглядит так, будто министерство хочет избавиться от нерадивого дитя». Заместитель председателя комитета Андрей Тарасов напомнил коллегам, что итоги работы фонда капремонта в самом фонде и прокуратуре оценивают по-разному. Так, в самом фонде считали, что ремонтные кампании ­2014–2016 годов были выполнены на 72%, 2017 года — на 66%, 2018-го — на 31%. Однако, по оценкам прокуратуры, план ремонта 2014–2016 годов выполнен на 23%, а 2017–2019 годов — на 26,2%. Господин ­Тарасов напомнил, что по этому поводу прокуратура Нижегородской области на днях внесла министерству представление, которое в правительстве пока никто не оспорил. «В нем сказано, что низкие показатели работы фонда стали возможны из-за ненадлежащей организации работы, отсутствия эффективного ведомственного контроля и попустительства органов госвласти. А правительство хочет исключить министерство энергетики из контролирующих органов», — возмущался парламентарий, ссылаясь на растущий поток жалоб на качество капремонта и организацию аукционов.

Предлагаемые поправки о сложении министерством контрольных полномочий вызвали вопросы и у государственно-правового управления Заксобрания Нижегородской области. Его руководитель Валерий Ларионов упрекнул замминистра, что тот лукавит, когда говорит, что данными поправками региональное законодательство будет приведено в соответствие с федеральным. «Контроль министерства более важен для Нижегородской области: во-первых, правительство является учредителем фонда капремонта, во-вторых, определяет порядок финансирования его деятельности. Действующая редакция функций министерства ничему не противоречит. Говорить о приведении регионального законодательства в соответствие с федеральным — неправда », — подчеркнул господин Ларионов.

В итоге депутаты решили собрать рабочую группу из представителей всех заинтересованных сторон, чтобы определиться, необходимо ли вносить изменения в закон.

Роман Рыскаль