Лотереи вытянули счастливый билет

Выручка от лотерей в России по итогам 2019 года достигнет 58 млрд руб., ожидают их распространители. Рынок растет на 20–30% в год, в том числе благодаря партнерствам с федеральными сетями ритейла, где лотерейные билеты становятся импульсивной покупкой. Россияне доверяют лотереям больше, чем запрещенным в онлайне и на большей части страны казино, но пока тратят на них меньше, чем в советское время, отмечают эксперты.

По итогам 2019 года выручка операторов лотерей в России вырастет на 22%, до 58 млрд руб., ожидают в их распространителе «Столото». В первом полугодии 2019 года ожидается рост на 23% к аналогичному периоду 2018-го, до 32,1 млрд руб. По итогам 2018 года совокупная выручка операторов лотерей АО ГСЛ и ООО «Спортлото» выросла на 29%, составив 47,7 млрд руб., сообщили “Ъ” в «Столото». В 2017 году рост составлял 49% — с 24,9 млрд руб. до 37,1 млрд руб., то есть с 2016-го по 2018 год рынок практически удвоился.

Выручку ГСЛ и «Спортлото» от продажи лотерейных билетов фактически можно приравнять к объему лотерейного рынка России. С июля 2014 года разрешены только государственные лотереи, организаторами которых выступают Минспорт и Минфин. ГСЛ — оператор лотереи Минспорта, «Спортлото» — Минфина. Распространитель лотерейных билетов один — АО ТК «Центр» (бренд «Столото»). Все три компании контролируются холдингом S8 Capital Армена Саркисяна.

Снижение реальных доходов населения не влияет на показатели рынка, полагают в «Столото», отмечая, что у выручки от лотерей не было взрывного роста, сейчас она стабильно растет на 20–30% в год. В компании связывают это с инвестициями в маркетинговое продвижение и IT-инфраструктуру. В частности, «Столото» интегрировало свои системы с кассовым ПО ритейлеров, внедрило платформы, обрабатывающие до 800 операций в секунду, и запустило мобильное приложение для продажи билетов. В «Столото» также отмечают рост числа точек продаж на 8% по итогам 2018 года. В числе партнеров — «Почта России», Россельхозбанк, «Ростелеком», сети X5 Retail Group, «Бристоль», Spar, «Ароматный мир», «Связной», салоны «МегаФон», «Билайн», Tele2 и др.

Лотерейные билеты продаются в 72% из 42 тыс. отделений почтовой связи, подтвердили в «Почте России». Там также наблюдают стабильный рост продаж лотерей: по итогам 2018 года в почтовых отделениях он достиг 23,8%, а в первом полугодии 2019-го составляет 13%.

В «Пятерочке» лотерейные билеты появились в 2016 году и продаются на кассах практически всех магазинов сети, в «Перекрестке» продажа билетов «Столото» началась в декабре 2018 года в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а с начала 2019 года — во всех магазинах сети на кассах и стойках в закассовой зоне, уточняет представитель X5 Retail Group. Динамику продаж в компании не раскрывают.

Именно развитие отношений с торговыми сетями сильнее всего повлияло на продажи лотерей, полагает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Лотерейный билет — классический пример импульсивной покупки, поэтому развитие дистрибуции и рост числа точек продаж имеют определяющую роль, поясняет он. «В целом речь идет о восстановительном росте: исторически уровень трат на развлечения подобного рода был выше, если вспомнить советские времена, да и в сравнении с современной Европой россияне пока недостаточно часто участвуют в лотереях»,— рассуждает эксперт. Сейчас россияне тратят на развлечения в сфере лотерей и игорного рынка не более 0,1% дохода, но в перспективе трех лет показатель может вырасти как минимум в два раза, а объем лотерейного рынка превысить 100 млрд руб., прогнозирует господин Бурмистров.

Объем лотерейного рынка в России как минимум сохранит нынешние темпы роста, а возможно, и начнет расти больше чем на 30% в год, согласен главный редактор информационно-аналитического портала «Рейтинг Букмекеров» Андрей Бодров. «Дело не только в госмонополии на проведение лотерей, а в том, что психотип покупателя лотерейного билета очень похож на игроков онлайн-казино: чтобы выиграть, игроку не нужно утруждать себя интеллектуальной деятельностью, достаточно зачеркнуть счастливые цифры, нажать на кнопку или дернуть за рычаг»,— полагает господин Бодров. При этом онлайн-казино в России запрещены (подробнее о тенденциях развития игорной индустрии см. “Ъ” от 21 июня), а лотереи вызывают у потребителей больше доверия, отмечает он.

Рынок не только лотерей, но и букмекерских ставок в России будет расти, опережая рынки рекламы и производства товаров и услуг, считает и глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Россияне «азартны, как китайцы и американцы», а на букмекерском рынке в России «очень много квалифицированных болельщиков, которые сильны в спортивной аналитике и прогнозировании», считает аналитик.

Валерия Лебедева