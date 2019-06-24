Виртуальный мобильный оператор из Краснодара запустил дилерскую сеть в Москве

Точки продаж мобильного оператора DANYCOM.Mobile (входит в DANYCOM.Global) появились в Москве и Московской области. SIM-карты реализуются в 550 дилерских центрах столицы и столичного региона. До конца июня оператор планирует начать развитие розницы в Санкт-Петербурге.

«Основной объем продаж услуг связи DANYCOM.Mobile осуществляется через online-канал. Однако для тех клиентов, которые предпочитают посещать розничные торговые точки с возможностью получения консультаций у продавцов, мы открываем новые центры», - рассказала директор департамента по продажам и обслуживанию группы компаний DANYCOM Анна Агафонова. На текущий момент точки продаж виртуального мобильного оператора уже функционируют в 12 регионах России.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ООО «ДЭНИ КОЛЛ» (работает под брендом DANYCOM ) образовано в 2014 году, головной офис общества находится в Краснодаре. Свою деятельность компания начала с создания платформы, которая позволяет обрабатывать и рассылать СМС-сообщения. В 2016 году общество получило лицензию виртуального мобильного оператора. С 2017 года предоставляет услуги связи на базе сетей Tele2 по модели Full MVNO. Сейчас оператор обслуживает более 120 тыс. абонентов в 45 регионах России.

Ранее DANYCOM.Global заявляло о намерениях довести свою долю на мировом рынке СМС в 2019 году до 1,5% с сегодняшних почти 1%. Также оператор собирается запустить в Европе в текущем году несколько мобильных операторов по модели MVNO. Планируется, что услугами связи краснодарского оператора сначала воспользуются жители Эстонии, Польши, Бельгии и Италии. В 2018 году выручка группы DANYCOM по МСФО составила 30,2 млрд руб., что на 102% больше 2017 года (данные самой компании). Прибыль увеличилась на 123% и достигла 2,8 млрд руб.

Андрей Ульченко