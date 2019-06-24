На «Краснодарском заводе металлоконструкций» началось банкротство

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения на АО «Краснодарский завод металлоконструкций». С заявлением о признании предприятия не состоятельным обратилось ООО «СБК-Ритейл». Долг «КЗМ» перед кредитором составил 1,4 млрд руб.

Из материалов дела следует, что в 2011 году «КЗМ» взял в Сбербанке кредит в размере 1,2 млрд руб. для финансирования затрат по техническому перевооружению завода. В обеспечение исполнения обязательств между предприятием и кредитным учреждением были заключены договоры ипотеки и залогов. Впоследствии банк переуступил ООО «СБК-Ритейл» право требований по кредиту.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «КЗМ» зарегистрирован в краевой столице, владельцами завода выступают кипрская «Кэслтри лимитед» (24,96% акций), а также Карен Глотов, Виталий Марченко и Андрей Загорулько (по 24,94% акций). Выручка от продажи предприятия в 2017 году составила 1,7 млрд руб., прибыль — 20,3 млн руб. чистые активы имели отрицательное значение - -1,3 млрд руб.

По данным сайта общества, «Краснодарский завод металлоконструкций» основан в 2009 году. В 2010 году началось перевооружение приобретенных производственных площадей. Работы по перевооружению были завершены уже к середине 2011 года. Предприятие имеет следующие расчетные годовые производственные мощности: производство металлоконструкций – 24 тыс. тонн в год., производство дорожных ограждений – 12 тыс. тонн в год., линия горячего цинкования – 40 тыс. тонн в год.

Андрей Ульченко