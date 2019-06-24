В этом году на Кубани собрано более 2-х млн тонн зерна

С начала сбора урожая на полях Кубани было собрано более 2-х млн т зерна, в том числе 1 млн т пшеницы, приводит слова губернатора Вениамина Кондратьева пресс-служба краевой администрации.

Глава региона отметил, что в этом году средняя урожайность на 2,1 ц стала больше показателя прошлого года. Среди лидеров по сбору урожая оказались Тимашевский, Выселковский, Кореновский районы и город Краснодар. В этих регионах урожайность превышает 68 ц с одного гектара.

При этом Вениамин Кондратьев добавил, что в крае необходимо убрать еще 1,7 млн га полей с зерновыми колосовыми и зернобобовыми культурами.

Марат Бабаев