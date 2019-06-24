Верховный суд признал законным приговор фигуранту дела о госизмене Фомченкову

Верховный суд (ВС) России не стал отменять приговор бизнесмену Георгию Фомченкову, который фигурировал в уголовном деле о госизмене бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Ранее Мосгорсуд приговорил его к семи годам колонии строгого режима.

«Приговор Московского городского суда от 1 апреля оставлен без изменений»,— рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ВС.

В феврале Московский окружной военный суд приговорил Сергея Михайлова, а также сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова к 22 и 14 годам колонии строгого режима соответственно за госизмену.

Процесс проходил в закрытом режиме, так как дело было засекречено. По информации “Ъ”, экс-сотрудника ФСБ обвиняли в том, что он за $10 млн раскрыл Федеральному бюро расследований США детали дела, возбужденного против основателя процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ”.