Единый день трудоустройства для работников завода Ford в Ленобласти проведут в сентябре

Правительство Ленинградской области заявило, что принимает оперативные меры по решению проблемы трудоустройства работников закрывающегося автозавода Ford во Всеволожске. По словам председателя регионального комитета по труду и занятости населения Алексея Брицуна, новое место работы уже нашли более ста работников предприятия. Для решения возникшей проблемы будут организованы целевые ярмарки вакансий, высвобождаемым сотрудникам предложены услуги Службы занятости, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Кроме этого, региональные власти пообещали, что для каждого работника предусмотрят индивидуальный подход. Также будет изменена дата Единого дня трудоустройства: его планируется провести 18 сентября вместо запланированного в октябре.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что сотрудники закрывающегося завода Ford во Всеволожске требуют обязать нового владельца завода принять в штат бывших сотрудников. Эти требования они намерены озвучить во время митинга, который запланирован на субботу, 29 июня.