Работники завода Ford выйдут на митинг в Петербурге

Работники закрывающегося автозавода Ford во Всеволожске намерены выйти на митинг в Петербурге. Его планируют провести в субботу, 29 июня, на площади Ленина у Финляндского вокзала. Об этом сообщает агентство Regnum.

Основным требованием организаторов акции станет сохранение рабочих мест на производственной площадке во Всеволожске и защита прав и интересов работников предприятия со стороны властей Ленобласти. В настоящее время, по данным профсоюза, новую работу через областной Центр занятости населения смог найти лишь один из ста бывших работников Ford — из числа тех, кто уже покинул предприятие.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Ленобласти пообещали трудоустроить всех сотрудников закрывающегося завода Ford во Всеволожске.

Напомним, предприятие официально прекращает свою работу с начала июля.