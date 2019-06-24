5G-интернет будет доступен на 97% территории Кубани

Руководитель краевого департамента информатизации и связи Евгений Юшков на встрече с представителями СМИ поделился планами администрации, которые касаются развития сети 5G в регионе. Так, одной из задач власти является покрытие высокоскоростной связью 97% территории Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. По словам Евгения Юшкова, для реализации данной задачи необходимо увеличить плотность базовых станций в крае.

«Сегодня операторы строят мало новых станций из-за несовершенства законодательства. Мы пытаемся им помочь и найти правовые механизмы. Только в Краснодаре на сегодняшний день есть потребность в строительстве 500 базовых станций», - заявил Евгений Юшков.

Развитие информационной инфраструктуры является частью нацпроекта по цифровой экономике. Сейчас краевой департамент информатизации работает над созданием нормативных правовых актов, которые позволят урегулировать проблемные вопросы при реализации задач нацпроекта.

Марат Бабаев