Заместителем Южного транспортного прокурора назначен Валерий Козлов

Генеральный прокурор России Юрий Чайка назначил заместителем Южного транспортного прокурора советника юстиции Валерия Козлова. Его место дислокации – Ростов-на-Дону. Надзорный орган функционирует на территории Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Северная Осетия–Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечня, а также Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Саратовской областей и города Севастополь.

Валерию Козлову 36 лет, он родился в Ростове-на-Дону. В 2005 году окончил Ростовский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Служил в органах прокуратуры с декабря 2006 года. Занимал должности помощника Сальского транспортного прокурора, прокурора отдела по надзору за исполнением законов на транспорте Южной транспортной прокуратуры, заместителя Таганрогского транспортного прокурора. В феврале 2015 года был назначен на должность Таганрогского транспортного прокурора.

Василий Хитрых