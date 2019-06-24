Lamoda открывает пункты выдачи заказов в «Пятерочке»

Розничная сеть X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») договорилась с онлайн-платформой Lamoda Group об открытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) последней в магазинах «Пятерочка». Договор заключен между онлайн-платформой и дочерней компанией X5 ОМНИ.

Согласно опубликованному на сайте компании пресс-релизу, в рамках пилотного проекта будет открыто 50 пунктов в «Пятерочках». Если проект будет успешен, до конца 2020 года планируется открыть до 500 пунктов выдачи заказов. Как и в случае с доставкой на дом, в пунктах, которые будут расположены в «Пятерочках», можно будет примерить доставленные товары перед покупкой, оформить оплату в рассрочку, а также вернуть товар.

В рамках соглашения X5 предоставляет Lamoda помещение в аренду на длительный срок на льготных условиях, а она, в свою очередь, обеспечивает выдачу интернет-заказов от других участников технологической платформы почтовых сервисов Х5.

Также соглашение Lamoda Group и X5 ОМНИ предусматривает выдачу заказов клиентам интернет-магазина через сеть ПВЗ в магазинах группы, включая партнерские и аптечные пункты выдачи заказов (АПВЗ). На сегодняшний день у Х5 заключены соглашения о намерениях по открытию 2000 ПВЗ с Ozon и 1400 АПВЗ с несколькими аптечными операторами.

Ранее Lamoda заявляла о своем намерении выходить из онлайна в офлайн: в апреле 2019 года интернет-магазин в московском ТЦ «Атриум» открыл свой первый магазин.

О том, как жесткая конкуренция на рынке электронной торговли вынудила интернет-ритейлера выйти в офлайн, читайте в материале “Ъ” «Lamoda примеряет магазины».