Обозреватель «Коммерсантъ FM» Юрий Митин рассказывает о разработке бизнес-модели по продаже протеиновых батончиков.

Возможность протестировать несколько бизнес-моделей удается не всегда. Пробовать можно сколько угодно, но за чужой счет. Иногда лучше начать с проверенной бизнес-идеи. Студент Новосибирского университета уже с самых ранних лет пробовал себя в качестве предпринимателя. Он торговал обложками в своем университете, перепродавал магниты, занимался доставкой сувенирной продукции. Даже успел съездить в США, где заработал на туристах. Но в 2015 году Артем Парфенов вернулся домой и решил начать собственное дело. Идея амбициозному предпринимателю пришла в фитнес-центре — всем спортсменам нужен протеин в удобной упаковке.

На бизнес-модель ушло пару минут, оставалось самому найти рецепт батончика с протеином и средства на запуск. Через три месяца проведенных на кухне Артем методом проб и ошибок создает протеиновый батончик Vasco. Его рецептуру одобряют и ему выдают сертификат на продажу пищевой продукции.

Финансовые результаты

На старт бизнеса у предпринимателя ушло полмиллиона руб., заработанных в Америке. Артем работал в минус три месяца. А через год бизнес вышел на самоокупаемость без привлечения внешних инвестиций. Сейчас продукция представлена в 40 городах России, а оборот бизнеса превышает 30 млн руб. в год, маржинальность бизнеса 25% и сейчас компания привлекает инвестиции для масштабирования.