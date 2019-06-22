Муниципальные комиссии в Петербурге обязали работать без выходных

Петербургский горизбирком обязал избиркомы муниципальных образований (ИКМО) без выходных принимать регистрационные документы кандидатов в депутаты муниципальных советов.

Как сообщает ТАСС, городская избирательная комиссия обязала ИКМО принимать документы от кандидатов в депутаты муниципальных советов не только в выходные дни, но и в случае необходимости и вне пределов «нормальной продолжительности рабочего дня».

Добавим, что муниципальные выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования — 8 сентября.