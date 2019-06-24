Строительство новой ледовой арены Омска обойдется в 10 млрд рублей

Федеральные власти и компания «Газпром нефть» направят на строительство нового ледового комплекса «Арена-Омск» по 5 млрд руб. в рамках концессии. Об этом сообщает правительство Омской области.

По словам губернатора Александра Буркова, федеральный центр обеспечил финансирование проекта после поручения президента России Владимира Путина. «Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой»,— сказал глава региона. Господин Бурков отметил, что вскоре власти приступят к строительству автомобильной дороги-дублера стоимостью более 900 млн руб.

Напомним, до середины 2018 года стадион «Арена-Омск» был домашней ареной хоккейного клуба «Авангард», однако команде пришлось временно переехать в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния здания. Ранее глава региона говорил, что «Авангард» может вернуться в родной город к сентябрю 2021 года.

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Илья Галагуз