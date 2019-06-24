В отношении подрядчика ЖК «Анит-Сити» приостановили дело о банкротстве

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение приостановить производство по делу о банкротстве ООО «Стройподрядчик-Юг» до вступления в законную силу судебного акта по делу о банкротстве ООО ПСК «Модуль». Как сообщил “Ъ-Кубань” конкурсный управляющий компании «Стройподрядчик-Юг» Роман Лошкобанов, до завершения конкурсных процедур компании осталась всего неделя, однако ООО «Модуль-Инвест» решило подать иск в адрес банкрота о включении его в список кредиторов. «Чтобы не тратить денежные средства, мною было принято решение подать в суд ходатайство о приостановлении процедуры банкротства», - сообщил управляющий.

“Ъ-Кубань” ранее писал, что ООО «Сттройподрядчик-Юг» выступало в качестве подрядчика на строительстве ЖК «Анит-Сити» в самом центре Краснодара (два 24-этажных жилых дома по улице Седина, 131). Застройщиком жилого комплекса было ООО «Модуль-Инвест». Учредителем обеих компаний значился Олег Георгизов, а также члены его семьи. Ни один из двух домов ЖК так и не был построен, обманутыми оказалось около 300 дольщиков (около 1000 человек с семьями). ООО «Стройподрядчик-Юг» было признано банкротом по заявлению ООО «Модуль-Инвест», предъявившего ему требование на 83 млн руб. Как ранее сообщал источник „Ъ-Кубань“ в краевой полиции, в настоящее время в отношении Олега Георгизова якобы расследуется уголовное дело по факту мошенничества, а сам он по состоянию на октябрь 2018 года находился в следственном изоляторе.

В качестве инвесторов на объекты ЖК «Анит-Строй» мэрия Краснодара рассматривала ООО «Девелопмент-Юг» (отказался из-за нерентабельности вложений), дольщики предлагали уренгойское ООО «СеверСтройСервис».

Дмитрий Михеенко