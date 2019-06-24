На Кубани депутат уволен за непредоставление сведений о доходах

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, депутат Темижбекского сельского поселения Кавказского района не исполнил в установленный законодательством срок обязанность подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год. На основе выявленных нарушений прокуратурой Кавказского района было внесено представление о применении мер ответственности в отношении упомянутого должностного лица. Вследствие этого Совет досрочно прекратил полномочия муниципального депутата, нарушившего требования антикоррупционного законодательства.

Марат Бабаев