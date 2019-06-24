КГИОП намерен реставрировать до 30 многоквартирных домов-памятников в год

В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, финансируемой за счет средств господдержки и средств фондов капитального ремонта, в Петербурге намерены ежегодно реставрировать по 25-30 жилых домов-памятников. Реализация программы планируется до 2029 года. В 2020-м начнется разработка проектной документации на первую очередь объектов с тем, чтобы приступить к их реставрации в 2021 году. Об этом сообщили в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга.

По данным Минстроя РФ, в Петербурге расположено более 1,8 тыс. выявленных объектов культурного наследия, которые являются многоквартирными жилыми домами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что депутаты петербургского ЗакСа одобрили законопроект о выделении порядка 17 млрд рублей на ремонт многоквартирных домов-памятников в период с 2019 по 2028 годы.