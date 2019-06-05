На ремонт исторических домов в Петербурге выделят около 17 млрд рублей

Депутаты Законодательного собрания Петербурга большинством голосов в первом чтении поддержали поправки в городской закон «Об охране объектов культурного наследия». Согласно принятому документу, на ремонт многоквартирных зданий в городе, являющихся памятниками архитектуры, будет направлено около 17 млрд рублей. Средства будут выделяться в период с 2019 по 2028 год, сообщили в пресс-службе петербургского парламента.

В указанную сумму также заложены затраты на подготовку проектной документации по объектам. Перечень зданий, которые будут включаться в адресную программу по капремонту, утвердят в Смольном.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках программы ремонта фасадов домов-памятников Петербурга, в период до 2029 года планируется реставрировать по 25-30 зданий год. Об этом заявил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергей Макаров.