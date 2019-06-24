Чиновник РЖД на Кубани обвиняется в получении особо крупной взятки

Отдел по расследованию особо важных дел Южного СУТ СК РФ возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника управления Кавказского района СКЖД. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По информации ведомства, в феврале 2016 года подозреваемый договорился с директором одной из дирекций железнодорожного транспорта, что за ежемесячное денежное вознаграждение будет обеспечивать беспрепятственное продвижение составов поездов указанной дирекции в пределах СКЖД. Таким образом, с февраля 2016 года по апрель 2018 года замначальника управления незаконно получил более 1,5 млн руб. Деньги были переведены ему на личную банковскую карту.

В настоящее время чиновник РЖД заключен под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и закрепляют доказательства.

Дмитрий Михеенко