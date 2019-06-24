Росавиация заплатит краснодарскому аэропорту за обслуживание рейсов госструктур

Арбитражный суд Московской области встал на сторону АО «Международный аэропорт “Краснодар”» в его споре с Росавиацией, сообщает Право.ру. Кассационная инстанция подтвердила право аэропорта Краснодара на возмещение стоимости услуг, оказанных государственным органам. Ранее Росавиация отказалась предоставлять субсидии, полагающиеся аэропорту за обслуживание самолетов госструктур. Это послужило для коммерческой структуры поводом обратиться в суд. Первая инстанция истцу отказала, но с выводами суда не согласилась апелляция. Это постановление и поддержал Арбитражный суд Московской области.

До 2019 года аэропорты страны были обязаны обслуживать рейсы государственных структур в долг, при этом их затраты покрывались за счет бюджетных средств по итогам года. В апреле 2018 года аэропорт Краснодара направил в ведомство заявку о предоставлении субсидий за обслуживание самолетов в 2017 году на общую сумму около 400 тыс. руб. Росавиация отказала компании на основании того, что бюджетные лимиты уже были исчерпаны.

В январе текущего года вышло новое постановление правительства, согласно которому расходы аэропортов будут возмещать в полном объеме. Исчерпание лимитов более не является законным основанием, чтобы не платить по счетам.

Андрей Ульченко