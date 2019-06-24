Сотрудник банка на Кубани подозревается в мошенничестве

Следственный отдел по Центральному району города Сочи краевого СКР возбудил уголовное дело в отношении одного из руководителей филиала Банка. Мужчина подозревается в покушении на взяточничество в крупном размере, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемый предложил клиентке Банка, имеющей задолженность по кредитам на сумму свыше 1,7 млн руб., провести процедуру «Долговой амнистии» по реконструктизации проблемных активов. Взамен сотрудник банка потребовал у женщины 245 тыс. руб. Она ответила отказом и сообщила о поступившем предложении банкира в правоохранительные органы. Данный факт был выявлен сотрудниками ОЭБ УФСБ России по краю совместно с оперативниками ОЭБ и ПК УВД по городу Сочи.

На данный момент следствие устанавливает все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Марат Бабаев