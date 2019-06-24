На Кубани выдача автокредитов сократилась на 1,4%

В мае текущего года в Краснодарском крае было выдано 2390 кредитов на покупку автомобилей, что на 1,4% меньше, чем в мае 2018 года (2424 кредита). Ситуация со снижением объемов автокредитования наблюдается по всей России. Так, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в целом по стране в мае 2019 года количество выданных автокредитов составило 75,1 тыс. ед., что меньше на 0,04% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (75,2 тыс. ед.) и на 17,5% по сравнению с апрелем 2019-го (91 тыс. ед.).

Краснодарский край занимает восьмое место в России по количеству выданных автокредитов. В семерку лидеров входят Москва (5888 кредитов), Санкт-Петербург (4502 кредита), Московская область (4406), Республики Татарстан (3707) и Башкортостан (3384), а также Свердловская (2640) и Челябинская области (2584).

Снижению количества выданных кредитов на покупку автомобилей в мае 2019 года во многом способствовало фактическое исчерпание средств, предусмотренных госпрограммами льготного автокредитования, считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Дмитрий Михеенко