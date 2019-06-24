При выходе из порта «Кавказ» судно «Себерин 1» село на мель

Сегодня, 24 июня в 04.45 при отплытии от причала № 24 из порта Кавказ судно «Себерин 1» с углем на борту село на мель за зеленой бровкой фарватера подхода к Южному району, сообщает пресс-служба администрации Темрюкского района со ссылкой на единую диспетчерскую службу. Экипаж во время происшествия не пострадал.

В диспетчерской службе уточнили, что аварийно-спасательные работы не требуются, угрозы загрязнения окружающей среды нет. Также отсутствует опасность судоходства. По информации службы портнадзора, два буксира привлечены для снятия корабля с мели.

Андрей Ульченко