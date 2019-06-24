В Краснодаре всю ночь тушили пожар в кровельном центре на улице Дзержинского

В ночь на 24 июня в Краснодаре по улице Дзержинского за Баскет-холлом произошел крупный пожар. Горел кровельный центр.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 02:15. В 02:16 к месту уже выехали первые пожарные, которые прибыли к горящему кровельному центру в 02:25. Пожар охватил площадь в 400 кв. м. Локализировать возгорание удалось только лишь почти через три часа – в 05:07. В 05:51 было ликвидировано открытое горение.

На месте работало 13 единиц техники и 40 человек личного состава. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. В 7:03 произошла полная ликвидация пожара.

Дмитрий Михеенко