В Башкирии с начала года на рабочем месте погибли 22 человека

В Башкирии в январе-мае текущего года зарегистрировано 22 случая смерти на производстве и 29 случаев травмирования работников на рабочем месте с тяжелыми последствиями для их здоровья, сообщил на оперативном совещании в кабмине врио министра семьи, труда и социальной защиты Юрий Мельников. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года статистика улучшилась: в январе-мае 2018 года было зарегистрировано 57 смертей на производстве и 43 случая травматизма с тяжелым исходом. Пиковые показатели производственного травматизма за последние годы были зарегистрированы в 2014 году — 155 случаев с тяжелым исходом. Пик смертности на производстве зафиксирован в 2016 году (69 человек).

Работодатели продолжают попытки скрывать факты травмирования и гибели сотрудников на производстве, следует из доклада врио министра: в январе-мае зафиксировано девять таких случаев (за аналогичный период прошлого года — 13).

Ежегодно регистрируются случаи производственного травматизма в Учалинском ГОК и Бурибаевском ГОК (входят в УГМК-холдинг), АО «Башкиравтодор» (принадлежит республике), Белорецком металлургическом комбинате (группа «Мечел»), ОДК-УМПО, компании «Ойл-сервис», и у работников стерлитамакского ИП Илюс Хасанов (занимается строительством).

Ирина Самойлова