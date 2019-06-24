Россия не намерена делать примирительных шагов в санкционном противостоянии

Россия не ведет никаких переговоров с Евросоюзом об отмене санкций, и не намерена делать примирительных шагов первой, заявил первый замруководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько. По его мнению, в ЕС «должна накопится критическая масса негативного отношения» к экономическому противостоянию, чтобы политика Брюсселя в отношении России изменилась в позитивную сторону.

«Никаких "переговоров" об отмене введенных в отношении нашей страны нелегитимных односторонних ограничительных мер не ведется. Не Россия начинала это санкционное противостояние. Не нам делать первыми примирительные шаги»,— сказал господин Приходько перед поездкой премьера России Дмитрия Медведева на переговоры с премьером Франции Эдуаром Филиппом (цитата по ТАСС).

Отметим, что в ходе визита в Гавр премьер-министр РФ обсудит французским коллегой региональные кризисы, в частности Сирию и Украину, а также экономические вопросы. Москва рассчитывает восстановить работу российско-французских межгосударственных структур, деятельность которых была приостановлена в 2014 году.