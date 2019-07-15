«Уже не раз поднимался вопрос о производстве “мелочей”, ластики (по производственной терминологии — “стирательная резинка”) — в их ряду,— писал журнал.— Судя по всему, о производстве ластиков попросту забыли, хотя в обещаниях недостатка нет». Поводом к разбирательству стала статья «Ведомственные “полномочия”», написанная для «Огонька» начальником Роскультторга В. Горчаком и А. Лобко из научно-исследовательского экономического института при Госплане СССР, которые объясняли, почему в стране неладно с производством товаров массового спроса. «Особый вопрос — качество,— отмечалось в их публикации.— Даже по такой несложной продукции, как стирательные резинки, претензий более чем достаточно. Ластики крошатся, пачкают и лохматят бумагу, быстро затвердевают».

После ее выхода редакция «Огонька» получила не только отклики от разгневанных читателей — конструкторов, чертежников, машинисток, школьников и студентов, но и официальное письмо от главного инженера Всесоюзного объединения по производству резиновой обуви, медизделий и товаров народного потребления из резины Б. Голубева. «Высказанные замечания по качеству стирательной резинки считаем справедливыми,— заявлял он.— В связи с этим разработаны мероприятия по его улучшению». Но конкретного срока, когда в продажу поступят «хорошие ластики», им не называлось. Зато в другом официальном письме, от начальника профильного объединения «Союзрезинообувь» Ю. Глубокого, как замечал «Огонек», «речь идет о трудностях, связанных по меньшей мере с созданием новейшего синхрофазотрона». «В будущем году завершатся работы по созданию двух новых перспективных образцов стирательной резинки из каучуков,— сообщалось в его письме.— Проводится работа по расширению цветовой гаммы красителей при производстве стирательной резинки…» Судя по тому, что в фильме 1985 года «Самая обаятельная и привлекательная» героиня раскрывает секрет мягкости ластика (надо вымочить его в керосине), обещания высокого начальства остались на бумаге.