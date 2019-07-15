День этнографа — 17 июля. Дату для этого профессионального праздника всех российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ выбрали не случайно. В этот день в 1846 году родился Николай Николаевич Миклухо-Маклай, антрополог и путешественник, член Императорского Русского географического общества — человек, который и заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

Месяцев праздник — так еще называют Афанасьев день (18). Если месяц на всходе играет — к урожаю хлеба. Как медь желты облака — к дождю. «С гнилого кута (юго-запада) наволокло тучи — будет дождь». Если в эти дни уже появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме. Если комары и мошкара вьются кругами, хорошая погода простоит всю неделю. Пришла Казанская (21) — пошли черные грузди-чернухи.

День пирожков с малиновым вареньем отмечают в России 19 июля, в самый разгар лета и сезона сбора малины. Вкусный праздник, посвященный исконно русской выпечке, придумали только в 2015 году. Но в ряде российских регионов уже не первый раз организуют в этот день мероприятия, где все желающие могут поделиться рецептами, поучаствовать в дегустациях, мастер-классах и тематических «малиновых» конкурсах.

Международный день шахмат (20) в Ростовской области отметят шахматным фестивалем, в Тюмени — выставкой «Прогулки по белым и черным полям». Шахматные турниры пройдут по всей стране — так, Федерация шахмат Алтайского края анонсировала сразу три турнира с общим призовым фондом 1 млн рублей. А в Москве в этот день состоится международный фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры».

День металлурга — 21 июля. Металлургия — та отрасль экономики, в которой Россия занимает традиционно лидирующее положение. Считается, что и наша победа во Второй мировой была одержана отчасти благодаря хорошими объемами добычи всех видов цветных и благородных металлов, особенно важным оказалось сохранение и введение новых месторождений вольфрама, необходимого для производства бронебойных снарядов.