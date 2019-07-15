«Я тебя бил, я тебя резал»

Россия впервые заплатит деньги жертве домашнего насилия.

Наталья Радулова

Европейский суд по правам человека присудил россиянке компенсацию за домашнее насилие. Валерию Володину из Ульяновска сожитель бил с 2016 года. «Первые полгода все было нормально, а потом начались скандалы... Пару раз он меня избивал так, что я вообще неделю не вставала». И все же после очередной бойни Валерия решилась написать заявление в правоохранительные органы. Не помогло — начальник отдела полиции № 4 уведомил ее об отказе в возбуждении уголовного дела.

Тогда уже беременная женщина сбежала из Ульяновска в Москву. Но бывший возлюбленный выследил ее, напал с кулаками. «У меня началось кровотечение, полиция вызвала скорую, положили в гинекологию — у меня выкидыш. Такая история». Она будет обращаться в полицию много раз, но результаты судебно-медицинских экспертиз будут теряться, а отписки множиться. В России нет внятного законодательства о домашнем насилия, поэтому стражи закона и не любят браться за эти дела: помочь не поможешь, только бумажной волокиты больше будет.

А домашний тиран, превратившийся в зацикленного преследователя, не успокаивался, он выкладывал в соцсети ее интимные фотографии, угрожал убийством, подкидывал устройства для слежки, вывел из строя тормоза в машине. «Сдохнешь! — обещал он в смс-сообщениях, которые Валерия пыталась хоть кому-то предъявить.— Нож в горло». Однажды он напал на Валерию, когда она садилась в машину, начал душить. Соседи, заметившие нападение, отбили ее. Но теперь уже московские полицейские вынесли отказ в возбуждении уголовного дела — состава статьи участковый не усмотрел, поскольку «только неоднократное нанесение ударов является побоями». Женщина вспоминает, что замначальника ОВД «Можайский», у которого она, рыдая, спрашивала, как ей дальше жить, пожимал плечами: «Ну что я могу посоветовать? Вам надо лучше прятаться».

Действительно, это пока чуть ли не единственный способ защиты жертв насилия в нашей стране — рекомендация лучше прятаться. Но некоторым не везет, их находят. Так было с женщиной из Костромы, которую на прошлой неделе зарезал экс-супруг. В Оренбургской области на днях мужчина на автомобиле сбил бывшую жену, чтобы отомстить за развод. В Саратовской области парень зарезал бывшую невесту, когда она отказалась к нему вернуться: «Причиной смерти 26-летней женщины стала массивная кровопотеря в результате отрытой раны шеи».

Вот и Валерия спустя три года диких преследований поняла, что впереди ее ждет лишь открытая рана шеи. «Я тебя бил, я тебя резал, я тебя изнасиловал, я твои фотки выкладывал, я тебя грабил, я тебе угрожал, я тебя убивал, я тебя в наручниках держал, я тебя силой всегда заставлял что-то делать! Хватит, чтобы посадить меня?» — ликовал ее преследователь. Тогда женщина уехала из страны и обратилась в Страсбургский суд — с жалобой на то, что власти не смогли защитить ее «от повторного насилия в семье, включая нападения, похищения, преследования и угрозы». Теперь Россия должна выплатить ей 20 тысяч евро в возмещение морального вреда и 5,9 тысячи в качестве компенсации судебных расходов. Власти также должны принять меры «по предотвращению подобных нарушений»: ратификацию Стамбульской конвенции, принятие закона о домашнем насилии или системные поправки в УК и ГК.

«Я счастлива! — говорит 34-летняя Валерия.— Очень жаль, что мы добились справедливости в чужой стране, но теперь есть надежда, что и в нашем государстве что-то изменится относительно прав и защиты женщины».

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