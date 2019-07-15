Имя

Маркиз и его мечты

Выставка «Мечта об Италии. Коллекция маркиза Кампаны» откроется в Манеже Малого Эрмитажа 17 июля. Подготовленная совместно с парижским Лувром, экспозиция впервые за 160 лет объединит более 400 экспонатов, в прошлом составлявших знаменитый музей Кампаны. Собрание маркиза, археолога и эксперта, а также по совместительству главы Римской ссудной кассы, обвиненного в колоссальной растрате, было одной из самых богатых частных коллекций XIX века. Она насчитывала около 12 тысяч артефактов, среди которых были античные вазы, живопись, предметы из бронзы, в том числе оружие, античная и ренессансная скульптура и другие археологические находки, обнаруженные в ходе раскопок в Риме, этрусских городах Вейи и Черветери. Выставка представит те произведения, которые император Александр II приобрел для Эрмитажа и которые поступили в Лувр после того, как их выкупил Наполеон III.

Смотр

Не спать!

«Бессонница» — под открытым небом Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля

Фестиваль авторской анимации под открытым небом «Бессонница» стартует в Калужской области 18 июля. Он объединит как фильмы режиссеров — лауреатов престижных фестивалей анимации, так и работы талантливых дебютантов. В этом году впервые серия параллельных показов будет организована в столице. На экранах московских кинотеатров «Каро 11 Октябрь», «Каро 7 Атриум», «Каро Фильм ВДНХ», «Каро Эрмитаж» покажут ключевые фильмы конкурсной программы: восемь сборников короткометражек, среди которых «Тролли, скорость и дачная магия», «Звукорежиссеры и вредители», «Любовь, мухи и дети-оборотни», «Матросы, девушки и капризные родители» и др. Мультфильмы сняты режиссерами из США, Великобритании, Германии, Дании, Канады, Южной Кореи, Бельгии, Франции и других стран.

Голос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Человек живет, и множество вещей приносят ему боль как физическую, так и духовную. И функция искусства, возможно,— быть "лекарством" от боли»

Режиссер Павел Лунгин, отметивший на прошлой неделе свой 70-летний юбилей

Премьера

Река незабвения

«Семь притоков реки Ота» в постановке Робера Лепажа Фото: Nicolas Descoteaux

На сцене театра «Геликон-опера» 19 июля состоится российская премьера спектакля «Семь притоков реки Ота» в постановке Робера Лепажа. Первую версию семичасового размышления о том, как трагедии холокоста и Хиросимы изменили человечество, канадский режиссер и неоднократный лауреат премии «Золотая маска» представил еще в 1994 году. Этот проект стал первым созданным Лепажем для его квебекского театра Ex Machina. В новой версии спектакля, представленной труппой Ex Machina, он также обращается к судьбам выживших и их потомков, но подчеркивает — катастрофа может стать и символом возрождения. Спектакль подготовлен в сотрудничестве с Международным театральным фестивалем им. А.П. Чехова.

Образ

Новая старина

Мученик Василий Мангазийский. 1782 год. Великий Устюг Фото: Музей им. А. Рублёва

Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева представит новые поступления 18 июля. За последние 15 лет (с 2004 по 2018 год) коллекция музея пополнилась более чем 450 произведениями, большая часть которых будет представлена на выставке впервые. Среди поступлений книги и памятники декоративно-прикладного искусства, но особо ярко и наглядно представлена иконопись различных регионов и эпох. Наиболее ценными кураторы называют икону XV века «Святой Иоанн Предтеча», редкие иконы из таких старообрядческих центров, как Ветка, Гуслица, Мстёра, икону первой трети XVI века «Богоматерь Одигитрия» — специалисты предполагают, что она написана с древнего, возможно византийского, образца.

Вещь

Фото: ©Жауме Пленса / предоставлено ММОМА

«Флоренция II» (1992) испанского художника и скульптора Жауме Пленсы, выставка которого открылась в Московском музее современного искусства.

Анонсы

15.07

В Музее Москвы на выставке «Косморама XVIII» современные художники и сценографы представят инсталляции и перформансы, созданные при помощи экспонатов XVIII–XIX веков.

16.07

В Саратовском художественном музее им. А.Н. Радищева на выставке «Скульптура цвета» представлены 60 живописных и графических работ художницы Нателлы Тоидзе.

18.07

Фото: Fairview Entertainment, Walt Disney Pictures

В широкий прокат выходит обновленный мультфильм «Король Лев» студии «Дисней».

19.07

В Южно-Приморском парке Санкт-Петербурга уличный театр Grupo Puja! представит спектакль Quixote в преддверии IX Международного фестиваля уличных театров «Елагин парк».

20.07

Фестиваль «Русское поле» соберет артистов и мастеров народного искусства из 60 регионов страны на территории музея-заповедника «Коломенское».

21.07

В концертном зале Мариинского театра сольный концерт Дмитрия Маслеева (фортепиано), обладателя золотой медали Конкурса им. П.И. Чайковского (2015), завершит фестиваль «Звезды белых ночей».