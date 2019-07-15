Во власти слабостей

Как выжить в мире, где правят эмоции.

Федор Лукьянов, председатель Совета по внешней и оборонной политике

«Чокнутый… совсем не та фигура, которая нас вообще волнует, полный придурок... Я его не знаю, но наслышан, что он напыщенный кретин...» Это не обмен любезностями на базаре или в очереди. Это официальное высказывание президента одной страны о чрезвычайном и полномочном после другой страны, к тому же ближайшего союзника. Дональд Трамп просто очень обиделся на утекший в прессу текст шифротелеграммы британского посла сэра Кима Дэррока, в которой его администрация названа некомпетентной и неадекватной, а самому главе государства обещано дурное завершение карьеры.

Скандал с послом Великобритании в США вспыхнул в тот же день, когда ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» вывел национальное вещание на качественно новый уровень, выдав в эфир поток вульгарного сквернословия в адрес президента России и его родных. Чем руководствовался дерзкий сын гор, не вполне ясно, однако вспыхнувший переполох немедленно приобрел политический характер, отношения России и Грузии и так напряжены, одного касания достаточно, чтобы разрушить и без того шаткие связи.

Эти июльские эпизоды — лишь два случайно совпавших события, характеризующих современную международную среду. Иногда возникает ощущение, что кругом воцарилось массовое помешательство. В том же Тбилиси — вечерняя хроника понедельника, 8 июля. Группа противников ЛГБТ-парада и приверженцев традиционализма самовыражается на проспекте Руставели, где-то неподалеку за мощными полицейскими кордонами участники намеченной ЛГБТ-акции протестуют против этих протестов. Там же за углом — молодежь из предыдущей волны манифестантов продолжает требовать отставки министра внутренних дел, а у бюро «Рустави-2» митингуют те, кто усматривает в происходящем провокацию прежнего режима Саакашвили. Сам Саакашвили, ныне гражданин Украины, днем позже устроил в Одессе потасовку у здания суда, где слушалось дело его недруга мэра города Геннадия Труханова, и сломал руку пожилой одесситке…

Мировой политический сезон-2018/19 завершается в атмосфере какой-то обреченной очумелости. Трагедии вырождаются в фарс в полном соответствии с затертым афоризмом Гегеля, но атмосфера этого фарса заставляет всех опасаться срывания в неконтролируемый штопор, причем по самому пустяковому поводу.

Вехи минувших месяцев. Договор РСМД приказал долго жить, путь к гонке вооружений среднего и малого радиуса действия открыт.

Договоренность об остановке иранской ядерной программы окончательно мертва.

Великобритания застряла в Евросоюзе, резко взвинтив градус абсурда. Население страны, которая должна была покинуть ЕС еще в марте, голосовало в мае на выборах в Европарламент. При этом наибольшее количество мест там получили представители партии «Брексит», цель которой — чтобы ноги ни одного британца не было в этой интеграционной клоаке. Скорое пришествие на Даунинг-стрит, 10 Бориса Джонсона в качестве премьер-министра увенчает целостность картины, ведь он грозит выйти вон из ЕС с таким треском, что Старый Свет запомнит это навсегда.

В Европейском союзе долго уговаривали друг друга и всех вокруг, что наступает эра демократичности и открытости к нуждам и чаяниям народа. В итоге ведущие страны заключили сделку по распределению постов и полномочий в европейских институтах, которая по степени кулуарности и «междусобойности» превзошла даже все то, что было раньше.

В Соединенных Штатах закончился увлекательный сериал под названием «Расследование Роберта Мюллера», но финал его разочаровал многих не меньше, чем завершение знаменитых «Игр престолов». Мюллер не обнаружил сговора Трампа с русскими, хотя намекнул на наличие предосудительных деяний президента по части препятствования правосудию. Ну и подтвердил вмешательство России, впрочем, без утверждений, что оно повлияло на результат. Теперь обе стороны пытаются выжать из уклончивости Мюллера максимум возможного — одни настаивают, что расследования вчистую оправдало президента, другие утверждают противоположное, призывая к импичменту. Тема не закрыта.

Китай ошарашен напором Соединенных Штатов в сфере торгового и технологического противостояния. Рационально договориться не удается. К тому же в очередной раз обострилась проблема Гонконга, с которой Пекин не вполне знает, что делать.

На Украине президентом избрали профессионального комического актера, что стало свидетельством отчаяния населения, его тотального недоверия всей политической элите и отсутствия понимания, что именно делать дальше. Насколько Владимир Зеленский отдает себе отчет в масштабе свалившихся на него проблем, пока непонятно, исполнение роли президента, кажется, по-прежнему важнее для него, чем исполнение президентских обязанностей.

Если попытаться свести воедино всю эту крайне пеструю палитру, то она описывается следующим процессом.

Происходит деградация практически всех международных институтов — по разным причинам, но одновременно. А когда слабеют институты, на первый план выходят персоны.

В полной мере компенсировать неработающие институты личности, наверное, не могут. Но заменять их хотя бы отчасти им приходится. Точнее, в каких-то случаях приходится, а в других они сами делают это более чем охотно.

Когда в центре внимания люди, лидеры, то человеческие нравы, повадки становятся содержанием международных процессов намного больше, чем во времена, когда институты дееспособны и эффективны. Яркий пример последних недель — встреча Трампа и Ким Чен Ына в демилитаризованной зоне на границе двух Корей и исторический шаг американского президента на территорию КНДР. Судя по рассказам посвященных, встреча произошла действительно спонтанно — Трамп, направляясь с «двадцатки» в Южную Корею, назначил через Twitter «стрелку» Киму, не будучи уверен, что тот приедет. Но он приехал. Изменилось ли что-то в корейском урегулировании по существу? Нет. И новых шансов не появилось. В то же время даже противники Трампа нехотя признали, что действие получилось красивым, а эффект — снижение напряженности, которая начала нарастать после провала саммита в Ханое в марте. Уже результат.

Упомянутый процесс распределения постов в европейских институтах стал еще одним своеобразным проявлением описанного процесса. Европейское начальство само придумало систему «главных кандидатов», первых номеров списков общеевропейских партий на выборах в Европарламент. С тем чтобы они вели настоящую персонифицированную кампанию, а лидер списка победившей партии становился бы главой Еврокомиссии. Соответственно, масса сил была потрачена на повышение узнаваемости и популярности конкретных кандидатов. Любовно выстроенная система была попросту выброшена в корзину, когда результат выборов оказался не таким, как того хотели крупнейшие партии. Горький парадокс в том, что и институты это не укрепило, скорее наоборот.

Что в центре внимания на встречах «двадцатки»? Общая дискуссия по заранее заготовленным темам? Так было еще лет пять-шесть назад, во всяком случае она привлекала куда больший интерес. Сейчас — конечно, двусторонние встречи, личные беседы, иногда наедине.

Публичное переругивание в невозможных прежде выражениях, о чем сказано выше, это тот же феномен. Когда люди замещают институты, то и международное общение переходит в категорию «ничто человеческое не чуждо». Неинституциональный мир импульсивен, эмоционально нестабилен и гарантированно неустойчив. Олицетворением его является Дональд Трамп — и по психотипу, и по мировоззрению. В следующий период такое состояние международной системы будет только усугубляться. Сегодня, например, большинство аналитиков склоняются к мысли, что Трамп победит на выборах 2020 года, в том числе и потому, что демократы не в состоянии выдвинуть сколько-нибудь сильную персону-альтернативу.

Ну и вторая несомненная характеристика современности, наглядно проявившаяся в минувшем сезоне,— практически повсеместно внутренняя повестка катком переезжает внешнюю. Люди хотят, чтобы власти решали их насущные проблемы, а игнорировать общественные настроения сейчас не может позволить себе ни один руководитель, какую бы политическую систему он ни возглавлял. Трамп, постоянно работающий на свою «базу», электоральное ядро, и тут флагман. Но эта модель свойственна и другим обществам. Россия, где исторически было наоборот, внешнее величие рассматривалось априори приоритетным, тоже меняет настрой.

Тридцать лет назад, когда именно в эти месяцы быстро рассыпалась международная система холодной войны, казалось, что именно успешные институты — новые или адаптированные старые — гарантируют мир, стабильность и благополучие. Отсюда и чеканное определение — «либеральный порядок, основанный на правилах». Сегодня порядок не срабатывает, а правила исчезают. Мир снова в руках лидеров. Которым ничто не чуждо. И от этого пробирает дрожь.