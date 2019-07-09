Зарубежные СМИ: Как Дональд Трамп отреагировал на слова посла Великобритании?

Скандал в эпистолярном жанре разгорается между Вашингтоном и Лондоном: президент США Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь никаких дел с послом Великобритании в своей стране. Британского дипломата поймали на оскорбительных высказываниях в адрес американского лидера. Несколько дней назад издание The Daily Mail опубликовало переписку Кима Дэррока с Лондоном. В депешах он дает нелестную характеристику администрации Белого дома и Дональду Трампу лично. Последний публично ответил и послу, и премьеру Великобритании Терезе Мэй. Подробности — в обзоре иностранной прессы на «Коммерсантъ FM».

В прессу утекли электронные письма Кима Дэррока за последние три года. Дипломат сообщает в Лондон, что Трамп неумелый, неуверенный и некомпетентный лидер, а его политика хаотична и бессистемна. Газета The Guardian уточняет, что, по словам посла, Дональд Трамп «излучает небезопасность», и советует британскому правительству «делать свои выводы простыми и даже грубыми».

Телеканал CNN цитирует заключение посла, который отмечает, что карьера Трампа «может закончиться позорно».

В британском МИДе назвали утечку конфиденциальных документов хулиганством, но под сомнение достоверность депеш не поставили, подчеркивает газета Mail on Sunday.

Дональд Трамп ответил Лондону традиционно — через Twitter. Он написал, что посла этого не знает, но в США его не любят и не думают о нем хорошо, и никаких дел с ним Штаты больше иметь не будут. Американский президент также упомянул премьер-министра Великобритании. «Я очень критически отнесся к тому, как Великобритания и Тереза Мэй управлялась с "Брексит"», — написал Дональд Трамп. Он также сообщил, что давал рекомендации британскому премьеру, как лучше провести операцию по выходу страны из Евросоюза, но Тереза Мэй не послушала совета и устроила полный беспорядок. «Но есть и хорошая новость для британцев — скоро у них будет новый премьер-министр», — завершил свой пост в Twitter президент Трамп.

За своих начальников вынужден был извиниться министр торговли Великобритании Лиам Фокс, пишет Reuters. Он сейчас находится в США, где запланированы встречи, в том числе и с Иванкой Трамп. Господин Фокс заявил в эфире радио BBC, что просит прощения за британских госслужащих, которые не оправдали ожидания, возложенные на них Форин-офисом.

Тереза Мэй отреагировала на скандал категорично. Ее позицию со ссылкой на Даунинг-стрит озвучил телеканал Sky News — Ким Дэррок «по-прежнему пользуется абсолютной поддержкой премьер-министра». Лондон сообщил Вашингтону, что утечка переписки прискорбна, но вместе с тем, в офисе Терезы Мэй настаивают — «важно, чтобы послы могли давать честные, без прикрас, оценки политики в стране, где они работают».