Защита «скорой»

Очередная «дорожная» инициатива властей: Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, ужесточающие наказание за создание помех врачам. Речь, в частности, о суровых санкциях за непропуск скорой помощи на дороге. Самая жесткая мера — уголовная ответственность для водителя, если он не пропустил «скорую» и пациент в результате умер. Блогеры крайне неоднозначно восприняли эти поправки.

«Скорые» с вип-клиентами

Ага : «Сначала нам показывают, как "скорые" с сиренами и проблесковыми маячками везут вип-клиентов в аэропорт, а потом удивляются, что народ стал табанить пропуск "скорых" и реанимобилей».

Опять недовольны!

VLAD195 : «Казалось бы, наконец-то Дума разродилась нужным законом, который все нормальные люди должны только приветствовать. Нет, опять все не так… "Скорую" пропустите, а тем, кого и как она везет, пусть интересуются соответствующие службы. Каждый день за рулем в СПб, "скорую" встречаю даже не каждую неделю».

Не разъехаться

Rin : «Во многих наших дворах просто невозможно уступить дорогу "скорой". Наблюдаю это в нашем муравейнике каждый день. "Скорая" стоит надрывается, а разъехаться со встречными автомобилями не может, образуется затор. И за человека страшно, к которому "скорая" опаздывает, и водителей тоже можно понять, деться им некуда, дворы узкие как кишка, еще и припаркованные справа и слева стоят»

Как пропускать?

Elena Novosib : «Необходимо четко описать процесс! Например, как в развитых странах: левый ряд влево прижимается, остальные ряды вправо. Или все вправо должны прижаться, а "скорая" по разделительной полосе едет. Не должно быть разночтений по этому вопросу. А у нас многие слышат "скорую", но смотрят в зеркалах: где же она там едет, в каком ряду, куда перестраиваться. Это увеличивает время на маневр!»

Блоги читал Сергей Мещеряков

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51%

бизнесменов ждут, что в ближайшие пять лет условия работы в России ухудшатся. 71% говорят о том, что ощущают проблемы в ведении бизнеса уже сегодня. Таковы неутешительные результаты опроса ВЦИОМ по заказу центра «Платформа». Больше всего владельцы бизнеса сетуют и на недостаточную господдержку, а еще боятся непредсказуемых изменений законодательства. Вместе с тем 75% респондентов при возможности выбора предпочли бы иметь свое дело, нежели работать на других.

Источник: «Интерфакс»

2/3 кредитов

в российских магазинах приходится на женщин. Большинство мужчин не спешат ввязываться в финансовую кабалу и по старинке предпочитают копить деньги на заветную покупку, чтобы заплатить за нее одним махом. Даже решившись на кредитование, они распоряжаются финансами более бережливо: средняя сумма «мужских» кредитов на 0,2% ниже, чем «женских». Топ товаров, взятых у магазинов в займы, возглавляют гаджеты, бытовая техника, мебель и одежда.

Источник: «РИА Новости»

за $5,97 млн

продан с молотка бюст фараона Тутанхамона. Изваяние из кварцита, созданное больше трех тысяч лет назад, на лондонском аукционе Christie's выставил продавец, пожелавший остаться анонимным. Радость от покупки новым владельцам древнеегипетского царя омрачили новости из Каира: местные власти обратились в Интерпол, требуя вернуть реликвию на родину. Египтяне подозревают, что бюст незаконно вывезли из страны в 1970-х.

Источник: «Российская газета»

Настроение

Время тазика

Лето, казалось бы, сезон каникул и отпусков, когда можно немножко расслабиться. Однако именно в этот период по всей стране традиционно прокатывается волна профилактического отключения горячей воды. И коммунальщики ставят перед россиянами чуть ли не гамлетовскую дилемму: греть или не греть? Так, почти 13% сограждан моются при этих обстоятельствах холодной водой — в основном из соображений экономии времени. Большинство же предпочитают воду нагревать, но вот в выборе способа нагрева соотечественники расходятся. Треть использует разнообразные водонагреватели. Большая часть — 42% — по старинке греют воду в чайнике или кастрюле, чтобы затем разбавить ее холодной из-под крана в тазике.

Источник: «Вести»