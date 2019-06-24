Глава МИД Украины пригрозил России «волной давления»

Глава МИД Украины Павел Климкин объявил, что его страна готовит несколько волн давления на Россию на международных площадках. По его словам, это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит отчет по освобождению украинских моряков.

«Это давление будет краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение русской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется за камерой»,— заявил министр (цитата по «5 каналу»).

В мае Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна немедленно освободить 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Россия тогдв закрыла пролив и задержала три украинских корабля, обвинив их экипаж в нарушении государственной границы РФ. В Кремле говорили, что вопрос о передаче украинских моряков не будут рассматривать до вынесения им судебного приговора.

О развитии ситуации читайте в публикации “Ъ” «В украинских моряках не увидели военнопленных».