В Праге прошел массовый митинг против премьер-министра Чехии

Около 250 тыс. человек вышли на митинг в Праге, люди продолжали приходить, сообщает местное издание Lidove noviny. Они выступили против премьер-министра Чехии миллиардера Андрея Бабиша и потребовали независимости судебной власти.

Как отмечается, выводы о численности акции сделаны на основе фотографий местности. Официальных данных пока нет. Некоторые люди держат плакаты с надписью «Мне стыдно за моего премьер-министра и президента». Господин Бабиш заявил, что не понимает, против чего протестуют граждане.

Напомним, в 2018 году Андрей Бабиш оказался в центре скандала после заявления его сына Андрея о том, что его насильно удерживали в Крыму, чтобы спрятать от следователей, которые ведут дело незаконном получении его отцом средств от Евросоюза. Он опроверг эти утверждения и заявил, что у сына психическое расстройство. Господин Бабиш оказался перед угрозой отставки, но не покинул свою должность.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «Премьерского сына в Крыму не утаишь».