Слово банк, кажется, постепенно выходит из моды. По крайней мере, такое впечатление складывается из наблюдения за действиями самих банкиров. Как сообщила недавно газета «Ведомости», председатель правления Тинькофф-банка Оливер Хьюз попросил сотрудников не называть свое место работы банком. Вместо этого топ-менеджер предложил использовать более нейтральные «Тинькофф» и «группа "Тинькофф"». Необходимость этого господин Хьюз, в частности, объяснил так: «Слово «банк» не cool ("круто"), оно имеет негативные коннотации, и мы пытаемся от него уходить». Похожей позиции, видимо, придерживается и Сбербанк, в апреле зарегистрировавший торговый знак «Сбер».

Впрочем, видеть за этим только лишь дань моде было бы неправильным. Настойчивые попытки дистанцироваться от основной деятельности свидетельствуют о желании участников рынка выйти за пределы классического банковского бизнеса, маржинальность которого упала. Однако ответа на вопрос, в каком направлении необходимо двигаться, у банкиров, кажется, пока нет. В попытке нащупать свой путь они нередко действуют подобно пылесосу, втягивая в себя всевозможные сторонние сервисы и проекты. В результате вокруг банков формируется не гармоничная экосистема, состоящая из взаимодополняющих сервисов, а нагромождение слабо связанных между собой элементов.

С такими стартовыми позициями воевать с технологическими корпорациями и финтех-стартапами за место под солнцем кредитным организациям будет проблематично. Да и как показывает практика, аудитория в этом противостоянии благоволит отнюдь не им. Потребители финансовых услуг имеют более сильную эмоциональную связь с технологическими брендами вроде Apple, Amazon и Google, чем со своими банками, говорится в исследовании компании Deloitte, охватившем 17 стран. Представить, что при таком раскладе у кредитных организаций получится сформировать сопоставимую аудиторию или набор услуг, сложно. А вот возможность выстраивания различных партнерств со стартапами и техногигантами никто не отменял. Дело за доброй волей сторон.

Константин Куркин, редактор Business Guide «Банк»