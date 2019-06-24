Электросети нацеливают на эталон

ФАС готова уже с 2020 года установить унифицированные тарифы в распределительных электросетях, где сейчас они могут отличаться в несколько раз в зависимости от региона. В частности, территориальным сетевым организациям (ТСО) по желанию предлагается снизить их завышенные операционные затраты до «эталонного» уровня. При этом переход на «эталон», по оценкам ФАС, потребует роста затрат потребителей на 52 млрд руб. в год. В Минэкономики предлагают уточнить методику расчета, чтобы избежать такого роста, а в Минэнерго — учесть в «эталоне» также получение сетями прибыли.

ФАС разработала проект постановления о введении нового вида долгосрочного регулирования тарифов в электросетях — метода сравнения аналогов («эталонов» затрат). В пилотных регионах он может начать действовать с 2020 года. Его назначение — установить бенчмарк на операционные затраты (OPEX) с его ежегодной индексацией на уровень «инфляция минус» для МРСК и ТСО (управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной или частной собственности). Поручение подготовить проект постановления о введении «эталонного» OPEX до 17 июня, «имея в виду, что они являются предельными и могут быть снижены при принятии тарифных решений регуляторами», дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Сейчас местные сети могут получать тариф в несколько раз выше на единицу обслуживания, чем государственные МРСК, а тарифы на передачу в различных регионах могут отличаться в несколько раз. ФАС предлагает устанавливать «эталонный» OPEX минимум на пять лет. Как следует из проекта постановления службы, экономия OPEX останется в компании, а его превышение не будет учитываться в тарифе. В ФАС “Ъ” заявили, что подход сделает тарифное регулирование «прозрачным и понятным», а у ТСО появятся стимулы повышать эффективность и оптимизировать затраты. По словам собеседников “Ъ”, на совещаниях ФАС приводила расчеты для 153 крупнейших ТСО: доведение их OPEX до «эталонного» уровня потребует 52 млрд руб. дополнительных платежей потребителей в год.

ФАС пока не удалось согласовать свой проект с другими регуляторами. Минэнерго, в частности, считает, что «эталонный» OPEX нужно установить для всех ТСО, введя трехлетний переходный период в 2020–2022 годах. При определении OPEX также нужно установить требования об учете в необходимой валовой выручке сетей предпринимательской прибыли в размере не более 5%, считают в Минэнерго. Кроме того, ФАС до сих пор не раскрыла саму методику расчета бенчмарка и не в полной мере учла региональные и климатические особенности обслуживания электросетей, считают в Минэнерго.

Минэкономики в целом поддерживает идею с «эталонами», но не одобряет подходов ФАС. По расчетам министерства, при реализации предложений ФАС рост OPEX электросетей может достигать 25%. «Необходимо разобраться с методологией, по которой "эталонные" тарифы были посчитаны, прежде чем утверждать их значения»,— отмечают в ведомстве, добавляя, что опыт с «эталонами» в энергосбытах (введены с середины 2018 года для «усреднения» маржи гарантирующих поставщиков) показал, что без этого этапа рост может быть «непредсказуемо высоким». В ФАС неудачу с введением «эталонов» в энергосбытовых компаниях не признают, отмечая, что итогом стало снижение надбавок для трети ГП, а десятикратная разница в уровне сбытовых надбавок по регионам «существенно снизилась».

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев отмечает, что, исходя из оценки последствий введения «эталонов», вместо оптимизации сетевых расходов последует их существенный рост. «Это сделает высокорентабельные сети вроде МОЭСК и "Россети Центр" (ранее — МРСК Центра.— “Ъ”) еще богаче»,— замечает он. В «Россетях» отмечают, что переход на «эталонный» OPEX сделает сетевой тариф «прозрачным и понятным без дополнительной нагрузки на потребителя». Но в проекте ФАС нужно доработать численные значения «эталонов», считают в компании.

Применение метода сравнения аналогов, причем в долгосрочном варианте, взамен метода ежегодно рассчитываемых обоснованных затрат само по себе является существенным шагом к более рыночному и справедливому регулированию сетевых организаций, считает глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. Однако, отмечает он, остаются вопросы о том, насколько корректно будут рассчитаны «эталоны», в какой степени они будут унифицированы, учитывая региональные особенности, и как широко они будут внедряться.

Татьяна Дятел