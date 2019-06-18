«Россетям» урезали тарифные идеи

Минэнерго и ФАС назвали свои варианты решения проблемы перекрестного субсидирования в электросетях. Они сформулированы в ответ на идею «Россетей» переложить 38 млрд руб. нагрузки на крупных потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК), повысив тариф для них в четыре раза за три года. Минэнерго вместо этого предлагает увеличивать тариф более консервативно — на 50% в течение семи лет, что позволит снизить объем перекрестного субсидирования в электросетях на 22 млрд руб. ФАС высказала принципиальное несогласие с дифференциацией тарифа ФСК, посчитав, что мера спровоцирует массовый уход потребителей на собственную генерацию, и посоветовав «Россетям» повышать эффективность.

Минэнерго и ФАС сформулировали позиции, как следует изменить единый тариф ФСК (входит в «Россети», управляет магистральными сетями). Поручение проработать вопрос дал вице-премьер Дмитрий Козак после того, как глава «Россетей» Павел Ливинский предложил поднять тариф для прямых потребителей ФСК в четыре раза за три года. Речь идет о том, чтобы крупные потребители, которые запитаны от магистральных сетей (плата за передачу — 0,362 руб. за 1 кВт•ч), сняли часть нагрузки с потребителей распределительных сетей (1,914 руб. за 1 кВт•ч). Эта нагрузка возникает из-за того, что население платит за передачу электроэнергии значительно меньше, чем бизнес.

«Россети» предложили в течение трех лет перераспределить на крупных потребителей перекрестное субсидирование в размере 38 млрд руб. из 196 млрд руб., учтенных в тарифах за 2019 год. Индексация тарифов для таких потребителей, по оценке госхолдинга, составит 15% ежегодно. Как заявляют в компании, такое решение «не приведет к увеличению выручки распределительных организаций, а позволит лишь справедливо перераспределить финансовую нагрузку на потребителей, которые в настоящий момент времени не участвуют в субсидировании населения».

Минэнерго, как следует из письма в правительство от 10 июня, придерживается прежних поручений вице-премьера о более консервативном росте тарифа ФСК — на 50% за семь лет (по 7–9% ежегодно). Это позволит перераспределить на прямых потребителей ФСК нагрузку в размере около 22 млрд руб. до 2025 года. В этом сценарии котловые тарифы распредсетей снизятся на 2,5% к 2025 году (2,229 руб. за 1 кВт•ч), а тариф для прямых потребителей ФСК достигнет 0,738 руб. за 1 кВт•ч. В некоторых регионах снижение будет более существенным: в Белгородской области — на 11,2%, в Красноярском крае — на 19,1%. Министерство уже подготовило соответствующий законопроект, но государственно-правовое управление (ГПУ) президента вернуло его с замечаниями. По предложению Минэнерго все новые потребители магистральных сетей с 2023 года будут платить по единым котловым тарифам, старые — по тарифу ФСК, но с учетом его дифференциации.

Глава ФАС Игорь Артемьев (письмо от 28 марта есть у “Ъ”) считает, что идея приведет к уходу потребителей на собственную генерацию, что еще больше сократит объемы полезного отпуска и усугубит проблему перекрестного субсидирования. Выход господин Артемьев видит в повышении эффективности дочерних компаний «Россетей» — загрузке мощностей, исполнении инвестпрограмм, сокращении потерь в сетях. Замглавы ФАС Виталий Королев пояснил “Ъ”, что служба «считает категорически неприемлемым резкий рост тарифов для любых категорий потребителей».

В ФСК от комментариев отказались. В Минэкономики полагают, что перераспределение субсидии не приведет к ее снижению и нарушит принципы долгосрочной тарифной политики. «Для потребителей ФСК эффектом станет снижение их рентабельности, положительный эффект для потребителей распредсетей не определен»,— говорят в ведомстве. Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев прогнозирует, что условия для энергоемкой промышленности серьезно ухудшатся, а средний и малый бизнес снижения тарифов не увидит, «поскольку сети дозаявят на это снижение свою накопленную недополученную выручку прошлых периодов».

Привязка потребителей ФСК к котловому тарифу мешает созданию рынка, в котором затраты возмещаются тем и там, у кого и где они возникают, считает глава Агентства энергетического анализа Алексей Преснов. «Это сама по себе нерыночная конструкция, базирующаяся на перекрестном субсидировании»,— отмечает эксперт. Алексей Жихарев из Vygon Consulting полагает, что введение дифференциации тарифа ФСК снизит региональные тарифы и облегчит жизнь малому и среднему бизнесу, но надолго отложит решение проблемы необоснованно низких тарифов для населения.

Татьяна Дятел